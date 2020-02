TycSports – Il Real Madrid disposto a pagare la clausola di Lautaro Martinez

Ogni giorno che passa, un nuovo club viene accostato a Lautaro Martinez. Dopo Barcellona, Manchester United e City, quest’oggi in Argentina hanno fatto pure il nome del Real Madrid. Nulla di strano, però, se consideriamo che stiamo parlando di un centravanti classe 1997 di assoluto talento giunto all’annata della consacrazione. Attualmente, l’unica clausola rescissoria sul suo contratto, ammonta a 111 milioni di euro ed è esercitabile solamente da club stranieri nel periodo compreso dal 1° al 15 luglio di ogni sessione estiva di mercato.

Secondo quanto scritto dal portale argentino TycSports, dopo l’interesse del Barcellona che avrebbe già designato il Toro come erede futuro di Luis Suarez, il Real Madrid sarebbe disposto a pagare l’intero importo della clausola. Nel caso, si tratterebbe del trasferimento più caro della storia per quanto riguarda un calciatore argentino. Ovviamente, bisognerà fare pure i conti con l’Inter, che non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio talento e che nei prossimi mesi preparerà un nuovo contratto puntando all’eliminazione o, quantomeno, all’aumento della clausola per la cessione.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!