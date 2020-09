TycSports – Messi fa dietrofront? Oggi potrebbe arrivare la decisione sul suo futuro

Sembra non avere grosse vie d’uscita Leo Messi, nel tentativo di dire addio al Barcellona dopo circa 20 anni. L’attaccante argentino, che la scorsa settimana aveva comunicato con un burofax al club catalano di voler intraprendere una nuova avventura, è stato immediatamente bloccato dalla clausola rescissoria da 700 milioni di euro fissata nell’ultimo contratto firmato nel 2017. Una cifra proibitiva sul mercato per qualsiasi società, anche per i fondi quasi illimitati del Manchester City.

Nonostante i tantissimi estimatori, dunque, Messi potrebbe essere costretto a rivedere la sua posizione. Stando a quanto riferito da TycSports, oggi potrebbe addirittura arrivare una comunicazione definitiva sul suo futuro. Le percentuali di una sua permanenza al Barcellona si sono chiaramente rialzate, ma qualora non fosse disposto a fare un passo indietro si potrebbe andare ad uno scontro ancor più duro con l’intera dirigenza blaugrana, dalle conseguenze inimmaginabili.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<