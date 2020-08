Ufficiale – Il Chelsea acquista Chilwell: via libera alla partenza di Emerson Palmieri

Dopo aver anticipato nel pomeriggio lo stato avanzatissimo dell’affare, ecco che è appena arrivata l’ufficialità: Ben Chilwell è un nuovo calciatore del Chelsea. L’ormai ex terzino sinistro del Leicester ha siglato il nuovo contratto che lo legherà alla formazione di Franck Lampard per cinque anni. Un’operazione seguita in prima linea dall’Inter che nei prossimi giorni sferrerà l’assalto decisivo per un esubero della formazione londinese.

Stiamo parlando ovviamente di Emerson Palmieri, l’esterno italo-brasiliano finalmente libero di andar via grazie all’acquisto del terzino inglese. L’ex Roma e Palermo, infatti, è l’obiettivo numero uno sulla lista del calciomercato che Antonio Conte ha presentato alla società. Quel tanto atteso rinforzo che, insieme ad Achraf Hakimi, completerà finalmente la batteria degli esterni nerazzurri in vista della prossima stagione per la gioia dei tantissimi tifosi interisti.

