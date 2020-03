Ufficiale – Chong ha rinnovato con il Manchester United

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, era nell’aria che qualcosa tra Tahith Chong ed il Manchester United stava per cambiare. L’esterno olandese, che fino a pochi mesi fa sembrava in rottura con i Red Devils e destinato a lasciare il club a fine stagione a parametro zero per via della scadenza del contratto, alla fine ha scelto di rimanere prolungando il proprio rapporto con la società.

Come annunciato ufficialmente dal Manchester United sul proprio sito Chong – ritratto al momento della firma al fianco del tecnico Ole Gunnar Solskjær – ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al giugno del 2022. Nell’accordo siglato nel pomeriggio con il ragazzo classe 1999, è stata anche inserita un’opzione per l’estensione del contratto da esercitare nei prossimi anni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!