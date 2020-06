UFFICIALE – Eurorivali, il Getafe rescinde il contratto di Antunes: non ci sarà contro l’Inter

L’ex Roma Vitorino Antunes non scenderà in campo con il Getafe nell’ottavo di finale di Europa League contro l’Inter che si giocherà in gara secca.

Il club spagnolo ha ufficializzato infatti la risoluzione del contratto del terzino portoghese che non vestirà più la maglia degli Azulones. 69 partite e un gol il suo bottino con il Getafe, ora Antunes cercherà una nuova avventura senza incrociare l’Inter sul suo cammino.