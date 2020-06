Ufficiale – Il Getafe riscatta Cucurella: contro l’Inter ci sarà

Nelle settimane bollenti in cui si pensava che Lautaro Martinez potesse partire realmente al Barcellona, prima di un raffreddamento dei rapporti degli ultimi giorni, tra i vari nomi accostati all’Inter come possibili contropartite per l’argentino era stato fatto anche quello di Marc Cucurella. Il calciatore, però, come annunciato ufficialmente dai club è stato ceduto a titolo definitivo al Getafe.

Già in prestito nella stagione ancora in corso presso il club madrileno, l’esterno sinistro ha fin qui collezionato 31 presenze in campionato, totalizzando una rete e sei assist. Non c’è alcun dubbio sul fatto che si tratti di uno dei calciatori più talentuosi del Getafe, a cui l’Inter dovrà prestare particolare attenzione nello scontro diretto degli ottavi di finale, che in match unico sancirà il passaggio ai quarti di Europa League nel mese di agosto. Il club madrileno ha appena annunciato sul proprio sito il riscatto ufficiale per 10 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita riservato al Barcellona.

