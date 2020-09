UFFICIALE – Inter, depositato il contratto di Vagiannidis. Acquistati anche due giovani per la Primavera

Adesso è ufficiale, Georgios Vagiannidis è divenuto un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo la firma sul quadriennale dello scorso giugno, il contratto è stato depositato anche in Lega. Un innesto sicuramente di prospettiva per la fascia destra, prelevato a parametro zero dal Panathinaikos. Il classe 2001, con l’arrivo di Achraf Hakimi in squadra, potrebbe quantomeno iniziare il periodo di preparazione al servizio di Antonio Conte, per poi andare via in prestito per cercare di conoscere le difficoltà del campionato italiano altrove.

Come si evince dagli affari ufficiali presenti sul sito della Lega Serie A, insieme al terzino destro l’Inter ha depositato anche il contratto dello stesso Hakimi – già ufficializzato dal club ormai da un paio di mesi – più quelli di due giovani ragazzi che verranno presumibilmente aggregati alla formazione Primavera. Stiamo parlando di Nikolaos Botis (classe 2004, ex Paok) e di Nikola Iliev (classe 2004, ex Botev U19).

