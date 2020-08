Ufficiale – Inter, Di Gregorio torna in Serie B: va in prestito al Monza

Dopo aver chiuso per l’acquisto di Antonino Barillà, lo scatenatissimo Monza degli ex milanisti Silvio Berlusconi ed Adriano Galliani ha appena annunciato in entrata il prestito di Michele Di Gregorio. Il giovane portiere classe 1997, dopo l’importante stagione disputata in Serie B lo scorso anno grazie alla fiducia concessa nei suoi confronti dal Pordenone, ritorna dunque nella serie cadetta per tentare l’impresa di portare in A il club lombardo.

Un obiettivo assolutamente alla portata del Monza, in virtù di una campagna acquisti che non sta praticamente badando a spese. L’Inter, che crede fortemente nel talento di Di Gregorio, ha concesso il diritto di riscatto per il prestito, riservandosi però un contro riscatto. Questa la nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica che Michele Di Gregorio, portiere classe 1997, è stato ceduto a titolo temporaneo annuale gratuito all’AC Monza, con diritto di opzione a favore della società brianzola. Inter mantiene il diritto di contro-opzione”.

