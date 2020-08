UFFICIALE – Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach: c’è il comunicato dell’Inter

Ora è anche ufficiale: Valentino Lazaro è un nuovo giocatore del Borussia Mönchengladbach. L’esterno austriaco, arrivato all’Inter l’estate scorsa, aveva trascorso sei mesi in prestito in Premier League, al Newcastle. Dopo aver incassato il mancato riscatto del prestito, il classe 1996 ha dovuto trovarsi una nuova sistemazione sul mercato, ricevendo la proposta della squadra di Marco Rose. E così Lazaro passa al Mönchengladbach in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro.

Inter, Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach

Ecco qui di seguito il comunicato dell’Inter in merito ed il post Instagram del calciatore: “FC Internazionale Milano comunica la cessione in prestito oneroso sino al 30 giugno 2021 di Valentino Lazaro al Borussia Mönchengladbach”.