UFFICIALE – Nuova avventura per Emmers: ceduto in prestito all’Almere City

E’ UFFICIALE: Xian Emmers è un nuovo giocatore dell’Almere City. Il giocatore belga di proprietà dell’Inter è stato ceduto a titolo temporaneo al club olandese che milita nella Eerste Divisie, la seconda divisione olandese. Dopo l’esperienza in Belgio al Waasland-Beveren dunque, nuova avventura in Olanda per il centrocampista 21enne.

Ecco le sue parole ai canali ufficiali dell’Almere City: “Non vedo l’ora di lavorare all’Almere City FC. Qui è stato delineato un progetto chiaro e questo mi ha immediatamente convinto. Avevo diverse opzioni, ma negli altri club non avevo le stesse sensazioni che avevo qui. I valori fondamentali di “giovane, ambizioso e testardo” si adattano anche a me come persona. Sono un centrocampista offensivo, con molta capacità di corsa e profondità. Voglio mostrarlo qui. In tal modo, spero di contribuire al nostro obiettivo comune: la promozione in Eredivisie”.

