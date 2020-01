UFFICIALE – Politano al Napoli: l’annuncio di De Laurentiis

Un’altra telenovela volge al termine. Sfumato il passaggio alla Roma nell’ambito dello scambio con Spinazzola finito in polemica, Matteo Politano lascia l’Inter per ripartire dal Napoli che da tempo lo stava corteggiando su input del tecnico Gennaro Gattuso. Operazione conclusa ufficialmente e, come di consueto in casa azzurra, certificata dal messaggio pubblicato dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter.

Attendiamo dunque i comunicati ufficiali delle società per i dettagli dell’operazione.



