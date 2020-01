Ufficiale – Samuele Longo torna in Italia: l’Inter approva il trasferimento al Venezia

Chi si rivede, verrebbe da dire. Samuele Longo, classe 1992, lascerà la Spagna in queste ore per tornare in Italia. L’attaccante italiano, infatti, si toglierà la maglia del Deportivo La Coruña per vestire quella del Venezia, che attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ne ha reso noto il trasferimento.

“Il Venezia FC comunica di aver trovato l’accordo con la società Real Club Deportivo de La Coruna per il prestito, con l’avallo dell’FC Internazionale, fino a giugno 2020 dell’attaccante classe 1992 Samuele Longo.

Longo, cresciuto nelle giovanili di Inter e Genoa, in carriera ha vestito anche le maglie di Espanyol, Hellas Verona, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca e Cremonese.

Benvenuto Samuele!”, recita il comunicato.

