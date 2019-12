UFFICIALE – Sfuma l’alternativa a Vidal: Weigl vola in Portogallo

Dopo giorni di voci ed indiscrezioni Julian Weigl lascia ufficialmente il Borussia Dortmund chiudendo un’avventura di quattro anni e mezzo. Accostato di recente anche all’Inter dopo gli interessamenti di diversi altri grandi club italiani, il centrocampista tedesco è stato ufficialmente ceduto al Benfica che nei giorni scorsi ha piazzato l’affondo decisivo. Ad annunciarlo è lo tesso Borussia Dortmund tramite il proprio sito ed i canali social del club.

Weigl era emerso in orbita Inter nelle ultime settimane, quando secondo Sky gli uomini mercato nerazzurri si sarebbero messi sulle sue tracce tenendolo in considerazione come alternativa all’obiettivo principale che rimane il cileno Vidal. Un piano B in meno da considerare nella lista degli obiettivi quindi a questo punto.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!