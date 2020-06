UFFICIALE – Timo Werner è un nuovo giocatore del Chelsea

E’ stato per qualche settimana l’obiettivo dell’Inter per l’attacco, ma alla fine a spuntarla è stato il Chelsea: Timo Werner è ufficialmente approdato a Stamford Bridge. L’attaccante – ormai ex Lipsia – è stato a lungo al centro delle voci di mercato sia per i nerazzurri che anche per altri club europei ma il progetto dei Blues e soprattutto il poter giocare in Premier League hanno fatto la differenza.

Annunciando l’ufficialità dell’acquisto, sul sito del club ci sono anche le prime parole del giocatore: “Sono felice di firmare per il Chelsea, sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club. Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia, il club e i tifosi, per quattro anni fantastici. Saranno per sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo allenatore e ovviamente con i tifosi del Chelsea. Abbiamo un grande futuro davanti a noi”.



