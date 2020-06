UFFICIALE – Tottenham, proroga per Vertonghen: contratto esteso a fine Premier

Jan Vertonghen ha esteso il proprio contratto con il Tottenham fino al termine della stagione 2019/2020. L’annuncio è arrivato sui canali ufficiali degli Spurs.

Il contratto del difensore belga era in scadenza a fine mese e con ogni probabilità lascerà Londra. Vertonghen è uno dei profili monitorati con particolare attenzione da Marotta per la difesa: il belga potrebbe arrivare a parametro zero e rimpiazzare Godin nella retroguardia di Conte. Bisognerà però ora aspettare la fine della Premier League.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!