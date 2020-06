ULTIM’ORA – Hakimi atteso domani a Milano per visite mediche e firma con l’Inter!

La notizia che tutti i tifosi dell’Inter volevano sentirsi dire. Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Achraf Hakimi è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto. L’Inter è quindi sempre più vicina a piazzare il primo colpaccio di mercato in vista della prossima stagione, portando in nerazzurro uno degli esterni destri più promettenti del calcio mondiale.

