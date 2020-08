Ursino (ds Crotone): “Esposito ed Agoumé? Ci piacciono, ma abbiamo delle priorità. Ora puntiamo su…”

Sui promettenti giovani della prima squadra dell’Inter sono piombati anche gli occhi del Crotone. Il club calabrese, neopromosso in Serie A, ha intenzione di rinforzare la squadra per poter centrare anche la salvezza ed evitare una nuova retrocessione immediata. Ai microfoni di Radio Music Television, il ds del club Giuseppe Ursino ha parlato dei possibili acquisti in prestito di Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé.

“Noi dobbiamo prima fare un’intelaiatura della squadra, perché tra i calciatori di cui disponiamo attualmente in pochissimi hanno giocato in Serie A. Di conseguenza, se vogliamo salvarci dobbiamo prendere 3-4 elementi buoni. Io sono fatto così: non mi interessa se i giocatori siano giovani o meno, l’essenziale è che siano bravi”, ha esordito Ursino. E poi, sui profili di Esposito ed Agoumé (per il quale dell’interesse del Crotone vi avevamo già parlato in esclusiva), ha affermato: “Intorno all’intelaiatura della squadra i giovani ci vogliono, li abbiamo già individuati, qualcuno di quelli nominati sicuramente ci può stare e possiamo cercare di prenderli, ma la prima cosa da fare è l’intelaiatura principale della squadra”.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<