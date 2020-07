Vagiannidis dice addio al Panathinaikos: “Un momento che non mi aspettavo. Ringrazio tutti”

Dopo Achraf Hakimi sarà il giovane George Vagiannidis il prossimo colpo di mercato sulle fasce dell’Inter. La trattativa sembra ormai in dirittura d’arrivo, con la società nerazzurra che ha voluto fortemente il calciatore come investimento per il futuro.

Il classe 2001 quest’oggi sul suo account Instagram ha voluto salutare così il suo club, il Panathinaikos: “Dopo un anno difficile per me e la mia famiglia, è arrivato un momento che non mi aspettavo sarebbe arrivato! Devo dire addio dopo 11 anni… Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra, l’aiuto più importante che ho avuto. Poi ovviamente tutto lo staff, dall’accademia alla prima squadra. Grazie a loro sono cresciuto prima come persona e poi come giocatore. Buona fortuna alla famiglia del Pana che avrò sempre nel cuore”.