Valencia, non solo Godin: testa a testa con l’Inter anche per due talenti argentini

In principio fu Godin. Secondo voci rimbalzanti dalla Spagna il Valencia sarebbe l’ultimo club in ordine cronologico ad essersi messo in coda per provare ad acquistare il centrale uruguaiano. Le strade con l’Inter, però, potrebbero incrociarsi anche per altri obiettivi: secondo Tuttomercatoweb.com, infatti, il club spagnolo si sarebbe messo sulle tracce di Lucas Martinez Quarta e Gonzalo Montiel, gioielli del River Plate.

L’Inter segue entrambi da tempo, in particolar modo il primo, mentre sul secondo è forte anche la Roma. Il club spagnolo, però, pare voler mettere i bastoni tra le ruote ad entrambe.

