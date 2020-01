Valverde chiude su Vidal: “Nessun problema con lui. Dopo Aleñá penso non parta più nessuno”

Nella prima conferenza del 2020 per Ernesto Valverde c’è stata l’occasione per parlare del calciomercato e di chiudere, un’altra volta, le porte per l’addio di Arturo Vidal. Dopo l’addio di Carles Aleñá, infatti, secondo il tecnico del Barcellona difficilmente arriveranno altre cessioni in quel di gennaio. Ecco cos’ha dichiarato.

“Suppongo che sia una differenza di criterio per una cosa contrattuale, ma non credo che debba avere un impatto sull’aspetto sportivo. Si allena bene ed è come al solito, dovrà risolvere con il club. Negli aspetti contrattuali c’è sempre una certa differenza di criteri. Questo caso si risolve ma dall’interno. Non mi sembra che sia la prima volta che accade né l’ultima. Non vedo alcun problema con Vidal“, ha affermato.

Ora che Aleñá è andato via abbiamo un giocatore in meno al centro del campo. Non penso più a nessuna via d’uscita

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!