Vanheusden, è tempo di tornare a casa? L’Inter valuta il colpo e avvia i contatti con lo Standard Liegi

Oltre ai nomi di Marash Kumbulla e Jan Vertonghen, l’Inter ragiona anche sul possibile ritorno a casa di Zinho Vanheusden. In virtù di un mercato che – al fine di accontentare le richieste di Antonio Conte – sarà molto dispendioso, Beppe Marotta starebbe valutando seriamente la candidatura del giovane belga, che tanto bene ha fatto durante la sua esperienza allo Standard Liegi.

Con il club belga, spiega infatti La Gazzetta dello Sport, c’è un gentlemen agreement col quale l’Inter potrebbe far valere una clausola di recompra da 20 milioni di euro per riportare Vanheusden a Milano. I rapporti tra le due società sono ottimi, motivo per cui Marotta starebbe valutando il classe 1999 come vero rinforzo per la difesa della prossima stagione.

