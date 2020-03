Vecino in bilico: la Premier lo tenta, l’Inter spera nel grande incasso

La posizione di Matias Vecino nell’Inter è tutt’altro che solida. Dopo esse stato messo alla porta in quel di gennaio, a seguito di un rapporto che sembrava essersi ormai rotto con il tecnico Conte, per l’uruguaiano non è stata trovata la soluzione giusta, tanto che dopo il mercato è stato riconfermato e schierato più volte titolare. Ora però, scrive il Corriere dello Sport, il suo futuro torna in dubbio.

In virtù dell’acquisto di Eriksen e dell’ulteriore salto di qualità che Marotta vorrebbe far fare al suo centrocampo, lo spazio per Vecino potrebbe essere completamente esaurito. La Premier League lo tenta, con l’Everton che si era interessato a lui già dall’inverno ed il Manchester United e il Tottenham che restano vigili da mesi sulla sua situazione. L’Inter sogna il grande incasso e cercherà di ricavare circa 20 milioni di euro dalla sua cessione.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!