Mercato – Vecino in uscita, l’Inter fissa il prezzo: c’è l’idea Atletico Madrid

Come avvenuto puntualmente nelle ultime finestre di calciomercato, anche stavolta si torna a parlare di Matias Vecino. Il centrocampista uruguagio è sulla lista dei calciatori dell’Inter che nella prossima sessione – già fissata dal 1° settembre al 5 ottobre – potrebbe lasciare definitivamente Milano. Il centrocampista è stato comunque utilizzato parecchio da Antonio Conte prima dello stop causa coronavirus per via della sua fisicità che insieme a Gagliardini lo rende indispensabile in questo momento a centrocampo.

Secondo quanto ribadito da Tuttosport sulle colonne di queste mattina, l’ex Fiorentina potrebbe tornare utile prossimamente soprattutto come pedina di scambio. Ad esempio, l’Inter potrebbe proporlo all’Atletico Madrid come contropartita per Alvaro Morata, nel caso in cui Lautaro Martinez venga ceduto al Barcellona. In tal caso, l’uruguagio verrebbe messo sul piatto degli spagnoli per abbassare la parte cash da versare per l’attaccante spagnolo, valutato sui 60/65 milioni di euro.

Il prezzo del cartellino di Vecino, invece, è stato fissato dall’Inter sui 25 milioni di euro, a prescindere dal suo inserimento o meno nello scambio. Va però sottolineato che il Cholo Simeone non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti del centrocampista, come dimostrano i contatti avuti sia nell’estate del 2016 che in quella del 2018, entrambi risolti però in un nulla di fatto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!