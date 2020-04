Vecino-Inter, tre opzioni per il futuro. Addio possibile: jolly mercato per Marotta?

Le strade tra l’Inter e Matias Vecino potrebbero separarsi nella prossima finestra di calciomercato. Dopo essere stato ad un passo da lasciare Milano a gennaio e approdare in Premier League (Tottenham ed Everton su tutti), il centrocampista uruguaiano rimane uno dei potenziali sacrificabili sul mercato.

Come riportato da Tuttosport, sono tre le opzioni per il suo futuro. Una permanenza a Milano non è da escludere ma rimane la pista più difficile. L’opzione più immediata, probabilmente, sarebbe quella della cessione per soldi ma il mercato che verrà sarà molto “povero” e non è detto quindi che sulla scrivania nerazzurra arrivi un’offerta ritenuta soddisfacente dalla società.

Così Vecino potrebbe svolgere un ruolo chiave nel prossimo mercato e diventare una pedina di scambio importante, mantenendo una valutazione rispettosa delle previsioni interiste, entrando in qualche operazione per permettere alla squadra di rinforzare a centrocampo.

