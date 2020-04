TS – Vertonghen, l’Inter non scherza: farà da chioccia a Bastoni

Nel calcio moderno, in cui la maggior parte delle squadre nel mondo ha riadattato il proprio credo tattico sulla ripartenza palla a terra dalla difesa, ecco che il reparto arretrato ha assunto un ruolo preminente. Come ripete spesso l’ex Inter Beppe Bergomi, poi, avere un difensore mancino con i piedi buoni è diventato quasi una rarità all’interno dei club. Per cui, avere in squadra difensori come Alessandro Bastoni o Jan Vertonghen può fare al giorno d’oggi tutta la differenza del mondo.

Figuriamoci se, come nei progetti dell’Inter, entrambi si ritrovassero nello stesso organico. Stando a quanto ribadito sulle pagine di Tuttosport, infatti, i nerazzurri vogliono fare sul serio e arrivare fino in fondo per il centrale del Tottenham in scadenza di contratto. Sfruttando anche l’amicizia tra connazionali con Lukaku, il club interista vuole convincere il centrale mancino e battere la concorrenza di altre società come il Napoli. L’idea è quella di inserirlo immediatamente nelle rotazioni dei tre difensori e ricucirgli, tra le altre cose, il ruolo di chioccia di Alessandro Bastoni.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!