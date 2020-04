CdS – Vertonghen subito, Kumbulla tra un anno: il piano dell’Inter dopo Godin

Ha le idee chiarissime l’Inter sulle prossime mosse di mercato che la vedranno protagonista una volta che sarà passata l’emergenza legata al coronavirus. L’addio di Diego Godin, dopo una stagione piuttosto in ombra a Milano, è dato quasi per scontato, con l’interesse di Manchester United e Tottenham sempre più forte nei suoi confronti. Per rimpiazzare lo spazio che lascerebbe l’uruguagio, il club nerazzurro avrebbe già individuato Jan Vertonghen, difensore in scadenza con gli Spurs il prossimo 30 giugno che ha effettivamente ammesso di essere affascinato dall’ipotesi italiana. L’ex compagno Eriksen e il connazionale Lukaku, giocheranno sicuramente un ruolo molto importante nella scelta del calciatore.

Da non trascurare anche il nome di Marash Kumbulla. Il talento classe 2000 è sulla bocca di tanti club, non solo italiani ma anche europei. Dopo aver rifiutato il Napoli lo scorso gennaio, si è fatto sotto anche il Lipsia nei suoi confronti, ma il gradimento principale del difensore centrale resta verso l’Inter. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport, l’Hellas Verona parte da una valutazione di circa 28-30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, che vorrebbe rivedere al ribasso il prezzo richiesto, per garantirsi uno sconto potrebbe garantire il prestito per un’altra stagione a Verona.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!