Vidal all’Inter… Miami? Scoppia il caso social. Per il Barcellona rimane una delle armi per Lautaro

Antonio Conte non ha ancora rinunciato al sogno di poter allenare per una seconda volta Arturo Vidal: il centrocampista cileno del Barcellona è stato lungamente inseguito dalla dirigenza nerazzurra nelle scorse finestre di mercato ed è un nome che continua a rimanere nel mirino in vista della prossima.

Ma c’è un’altra Inter su Vidal, l’Inter Miami di David Beckham pronta a portare in MLS l’ex Juventus. Il centrocampista blaugrana ha condiviso nelle sue storie Instagram un sondaggio lanciato dal profilo del canale Telemundo sul suo ipotetico sbarco in America. Vidal è stato costretto subito a cancellare l’immagine in seguito al polverone che si è alzato subito in Spagna.

Il suo contratto è in scadenza nel 2021, resta da capire quale sarà il suo futuro e la decisione del Barcellona che gradirebbe includere Arturo Vidal in un’eventuale trattativa come pedina di scambio. Su tutti quella con l’Inter per Lautaro Martinez.

