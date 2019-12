Mercato – Vidal-Barcellona, rapporto sempre più complicato: l’Inter osserva

Vidal e Barcellona, una storia destinata a finire e un rapporto sempre più complicato. Come riporta ABC, il giocatore avrebbe denunciato la società per un mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus. Il cileno ritiene che gli siano dovuti, ma che non sono mai stati percepiti e si è appellato alla Commissione Mista della Liga e all’Associazione dei calciatori spagnoli.

E’ subito, però, arrivata la risposta del club: “Questo è il caso più inedito di tutti. Qualcuno ti paga un debito, e a te sembra che le regole non siano rispettate, aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore. Per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra, solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un’altra squadra. Gli atti del signor Vidal dimostrano che ha ricevuto pacificamente un pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni a noi ignote e che forse si spiegano con la situazione sopracitata, manifesta questo interesse. In questi sei lunghi mesi Vidal non ha ritenuto di doverci comunicare di essere in disaccordo”.

Intanto, mentre i due litiganti si fanno le proprie ragioni, l’Inter rimane spettatrice interessante ed è in costante contatto con la dirigenza blaugrana per portare il cileno a Milano. Mentre la Juventus ha fatto una semplice chiamata esplorativa per conoscere la situazione.

