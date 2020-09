Mercato – Vidal, il Barcellona chiude alla buonuscita: ecco a quanto dovrà rinunciare per andare all’Inter

Sì alla rescissione del contratto, no alla buonuscita. E’ questa la posizione del Barcellona su Arturo Vidal, con quest’ultimo che dopo essere stato messo ai margini del progetto dal nuovo tecnico Koeman aveva chiesto la buonuscita al club catalano prima di riabbracciare il suo mentore Antonio Conte all’Inter. Come riportato dal noto quotidiano iberico Mundo Deportivo, il club spagnolo non ha alcuna intenzione di cedere alle pretese del centrocampista cileno, che per poter andare al club nerazzurro dovrà rinunciare a circa 6 milioni di euro. Non è però da escludere che sarà proprio l’Inter a sborsare questa cifra per facilitare l’arrivo a Milano dell’ex Juventus e Bayern Monaco.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<