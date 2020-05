Vidal-Inter, Conte corteggia il suo guerriero. E Nainggolan?

Si preannuncia un’estate davvero calda negli uffici di Via della Liberazione. Il mercato è entrato nel vivo già ora – causa anche stop forzato dei campionati – e la sessione, a meno di ulteriori sviluppi, aprirà soltanto il 1° luglio. L’Inter è una delle squadre più attive, sia in entrata che in uscita, soprattutto grazie al tormentone Lautaro Martinez.

Il Barcellona non molla il Toro ed i nerazzurri continuano a fare muro, nonostante nella trattativa i balugrana provano ad inserire un pallino di Antonio Conte: Arturo Vidal. Il centrocampista cileno èil rinforzo perfetto secondo l’ex ct della Nazionale ed anche nel mercato invernale l’Inter ha provato ad accontentare il suo allenatore. Il futuro di Vidal è però anche legato a quello di Radja Nainggolan: il belga è in prestito secco al Cagliari ed a fine stagione rientrerà a Milano.

Cosa farà l’Inter? Inizialmente – stando alle indiscrezioni di mercato – poteva essere una carta importante da giocare con la Fiorentina per arrivare a Federico Chiesa, ma la sensazione è che Marotta abbia virato verso l’altro obiettivo di spicco: Sandro Tonali. Nainggolan dunque in caso di arrivo di Vidal troverà per la seconda volta la porta chiusa e sarà costretto a cercare un’altra destinazione: l’Inter punta a fare cassa.



