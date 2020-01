Vidal, l’Inter non molla: presentata nuova offerta al Barcellona

Sembra non aver alcuna intenzione di arrendersi l’Inter su Vidal, nonostante le resistenze del club blaugrana e del tecnico Valverde, che lo ha schierato in campo per 90 minuti nella gara di Supercoppa Spagnola contro l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo infatti, il club nerazzurro avrebbe presentato una nuova offerta per il cileno al Barcellona sulla base di un prestito intorno ai 2-3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Molto dipenderà anche dal futuro del tecnico Valverde: nel caso lo spagnolo venisse esonerato dal club, il posto di Vidal in rosa potrebbe vacillare, per la gioia di Antonio Conte, che non vede l’ora di riabbracciare il suo scudiero.

