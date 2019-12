Vidal spiega: “Ecco perché ho denunciato il Barcellona. Trovo ingiusta una cosa”

Trovandosi lì in occasione delle vacanze di fine anno, dal Cile Arturo Vidal ha trovato il tempo di affrontare una questione piuttosto spinosa, ovvero quella che riguarda la denuncia avanzata verso il suo club, il Barcellona, per alcuni soldi non riconosciutigli. Il cileno, infatti, lamenta la mancanza di 2,4 milioni di euro a suo carico, che non sono altro che la differenza tra i 4 che avrebbe dovuto ricevere e gli 1,6 che ha effettivamente ricevuto.

“Trovo ingiusto che non mi vengano riconosciuti quei soldi, ma è una questione che non ha nulla a che fare con ciò che viviamo oggi”, le sue parole riportate dalla versione cilena di As. “Il responsabile non sono io, se ne stanno occupando il mio agente e il mio avvocato”, ha poi aggiunto il giocatore. Infine, sul tema mercato Vidal ha ribadito: “È un argomento di cui ho già detto che parlerò quando sarò in Spagna. Ora sono in vacanza e voglio solo parlare di ciò che accade qui”.

