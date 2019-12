Vidal vicino all’Inter? Marca non ci sta e afferma: “Venderlo sarebbe follia, Valverde si opporrà”

Vendere Arturo Vidal sarebbe una totale follia. È questo quanto afferma Marca, noto quotidiano spagnolo, commentando le voci che si rincorrono ormai da settimane relative ad un possibile addio del centrocampista cileno dal Barcellona. Il quotidiano, a questo proposito, è sicuro che il tecnico Valverde si opporrà alla cessione fino all’ultimo.

Vidal, infatti, è il centrocampista più prolifico della squadra, oltre ad essere l’unico ad avere così tanto feeling con gli inserimenti e con il gol. I suoi numeri in termini di marcature sono importanti, motivo per cui il quotidiano spagnolo ritiene folle l’ipotesi che Valverde approvi una sua cessione a metà stagione. In base ai risultati ottenuti finora, Vidal sarebbe in media per raggiungere e superare Fabregas (9) e Xavi (10), i due centrocampisti ad aver ottenuto il miglior risultato in termini di gol negli ultimi anni del Barça.

