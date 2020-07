VIDEO – Verso Atalanta-Inter, Esclusive su Agoume, Cragno e il mercato

Come ogni pomeriggio, Passione Inter a partire dalle 19.00 andrà in diretta sui propri social per rispondere a tutte le curiosità dei tifosi nerazzurri e trattare i temi legati all’attualità interista. Quest’oggi, si parlerà del futuro di Lucien Agoume – accostato sia al Verona che al Crotone – e della suggestione Cragno nell’ambito di un possibile scambio con Radja Nainggolan.

