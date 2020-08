VIDEO – Brozovic è diventato sacrificabile per l’Inter?

Da qualche mese a questa parte Marcelo Brozovic non è più ritenuto un calciatore indispensabile per l’Inter. Il centrocampista croato non è centrale come prima all’interno del gioco nerazzurro e in vista del futuro potrebbe essere sacrificato per consentire al progetto interista di andare avanti. Su di lui incombe l’interesse del Bayern Monaco.

Le ultimissime di mercato raccontante nel video di Passione Inter:

