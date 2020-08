Continua incessantemente il lavoro sul mercato da parte di Beppe Marotta, che sta provando a regalare ad Antonio Conte quanto serve per riportare l’Inter a vincere quello scudetto che manca ormai da dieci anni. Nella diretta odierna abbiamo fatto il punto sulle operazioni in entrata ed in uscita riguardanti il club di Viale della Liberazione.