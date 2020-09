VIDEO – Ufficiale Messi, i 10 nomi caldi del mercato e le notizie di oggi

Nella diretta di Passione Inter delle 19.00, quest’oggi il tema caldissimo riguarda ovviamente la scelta ufficiale di Leo Messi che ha raccontato tutta la verità sul suo addio, annunciando però di rimanere al Barcellona per un altro anno. Una decisione presa però a malincuore, dopo la promessa non mantenuta da parte del presidente Bartomeu che nel corso della stagione aveva dato la sua parola per lasciarlo andare.

