CdS – Visite mediche in mattinata per Politano: l’erede di Callejon sbarca a Napoli

Un inizio di settimana frenetico ed emozionante in casa Inter, che riesce ad oscurare addirittura il terzo pareggio di fila in campionato, maturato ieri contro il Cagliari a San Siro. L’arrivo di Christian Eriksen sbarcato pochi minuti fa a Milano, non poteva però che catalizzare l’attenzione sul tema mercato, che anche in uscita quest’oggi subirà un’accelerata degna di nota. Difatti, all’arrivo del trequartista danese, coincideranno le partenze di Gabigol e Matteo Politano.

L’esterno nerazzurro, come raccontato dal Corriere dello Sport, era atteso in mattinata presso Villa Stuart per svolgere le visite mediche per la seconda volta nel giro di due settimane. A differenza dell’affare saltato con la Roma, stavolta l’intesa tra Inter e Napoli è totale per la cessione dell’esterno destro. Per lui cinque anni di contratto a 2,2 milioni con un costo del cartellino di 21 milioni più 2 di bonus.



