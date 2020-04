Voci insistenti sul Barcellona: la risposta social di Lautaro Martinez accende i tifosi

Di sicuro queste settimane senza calcio giocato hanno contribuito ad alimentare una voce che, ormai, ogni giorno viene presa e rilanciata soprattutto dai quotidiani spagnoli in una sorta di pressing costante. Che il Barcellona sia interessato a Lautaro Martinez ormai lo si era capito. Non passa giorno senza che qualcuno in Spagna ne parli, tra prime pagine, articoli sui vari portali e anche tante (troppe…) dichiarazioni pubbliche di calciatori, dirigenti ed addetti ai lavori vicini al mondo Barça.

Così questa mattina, dopo le ennesime voci su un possibile, clamoroso scambio con Griezmann che stanno facendo molto discutere, il post di Lautaro sul suo profilo Instagram sembra assumere tutto un altro sapore. Dopo giorni di sessioni di allenamento intense e tanti video con la bella compagna Agustina, l’attaccante argentino stamattina ha pubblicato una sua foto mentre esulta mettendo in bella vista la sua maglia numero 10 dell’Inter. Nessun commento, nessuna spiegazione. Ma per i tifosi che già la stanno rilanciando su tutti i social vale quanto una dichiarazione d’amore per il futuro… nerazzurro.

