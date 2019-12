Wanda a Le Iene: “L’Inter sarà per sempre nel nostro cuore. Ritorno di Icardi? Non posso rispondere”

Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, è stata intervistata da Le Iene in vista dell’inizio del Grande Fratello Vip che potrà contare sulla partecipazione della showgirl argentina nelle vesti di opinionista.

Tra i tanti temi affrontati, inevitabilmente si è tornato a parlare del futuro dell’attaccante di proprietà dell’Inter, ora in prestito al Paris Saint Germain: “Io non voglio rovinare la carriera di mio marito. C’è qualcuno che dice che Mauro è il mio cagnolino ma non lo conoscete. Con un altro procuratore forse avrebbe ottenuto di più ma sarebbe andato a giocare dove non voleva. Inter? Ho un figlio interista e sarà per sempre nel nostro cuore. Se Icardi l’anno prossimo tornerà a Milano? Non posso rispondere (ride, ndr)”.

