Werner si offre: “Bayern? Preferisco trasferirmi all’estero. Ecco cosa mi aspetto dal prossimo club”

Parallelamente alle voci del Barcellona sempre più in pressing su Lautaro Martinez, in casa Inter col passare dei giorni la candidatura di Timo Werner ha scalato sempre più posizioni. Qualora il Toro dovesse cedere alla corte di Leo Messi, scatterebbe immediatamente la spedizione nerazzurra nei confronti del letale centravanti tedesco. Lo stesso Werner, nell’intervista appena rilasciata per Sport Bild, effettivamente ha offerto un assist invitante a club sulle sue tracce come Inter e Liverpool, ammettendo di voler lasciare la Bundesliga.

Questa la confessione dell’attaccante del Lipsia: “Il Bayern è un club fantastico, non si discute. E Hansi Flick ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo allenatore. Ma se dovessi andare via, preferirei andare all’estero piuttosto che al Bayern Monaco. Una sfida in un altro campionato mi intriga di più rispetto ad un trasferimento all’interno della stessa Bundesliga. E, naturalmente, sarà fondamentale sentirsi importante per quel club. Per questo motivo all’epoca ho scelto il Lipsia, e su queste basi sceglierò la mia prossima squadra, quella che mi trasmetterà queste sensazioni”.

