Werner: “Inter? Mi seguivano i migliori club. Ho scelto il progetto più adatto”

Con l’ultima giornata già andata in scena in Bundesliga, è finita ufficialmente l’avventura di Timo Werner al Lipsia. Il centravanti classe 1996, già annunciato dal Chelsea come nuovo acquisto pochi giorni fa, ha infatti anticipato che non giocherà le fasi finali della Champions League con il suo Lipsia, dopo aver eliminato agli ottavi di finale il Tottenham del futuro rivale José Mourinho. La voglia di vestire la maglia Blues è talmente tanta che non vuole infatti rischiare alcun tipo di infortunio in vista della nuova stagione.

Come rivelato dallo stesso Werner nell’intervista concessa per sportbuzzer.de, oltre al Chelsea c’erano diversi club pronti ad accoglierlo e fare follie per averlo tra cui l’Inter. Questa la sua ammissione: “L’interesse di Liverpool, Manchester United e Inter? Poteva esserci qualcosa. C’erano i migliori club pronti a combattere per avermi. Ma il progetto sportivo del Chelsea mi è sembrato il migliore per me, per la mie caratteristiche e per la mia carriera”.

