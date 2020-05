Mercato – SM, Werner non esclude Cavani, l’Inter sogna il doppio colpo se parte Lautaro

Con Dries Mertens ormai sfumato e sempre più vicino al rinnovo con il Napoli, l’Inter punterà tutto su Edinson Cavani per regalare a Conte una punta di esperienza a parametro zero da affiancare a Lukaku. Ma se Lautaro alla fine dovesse realmente essere ceduto al Barcellona, quello dell’uruguayano con ogni probabilità non sarà l’unico volto nuovo in attacco, dando per scontato il ritorno di Sanchez al Manchester United. Secondo Sport Mediaset infatti, il Matador potrebbe arrivare insieme al sogno Timo Werner, bomber del Lipsia che ha segnato 24 reti in 27 presenze quest’anno. Sull’attaccante tedesco pende però una clausola da 50 milioni di euro, che l’Inter cercherebbe però di ammorbidire inserendo il cartellino di Valentino Lazaro nell’affare. Resta però comunque da battere la concorrenza del Liverpool di Klopp.

