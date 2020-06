Werner riapre all’Inter: c’è il “rivale” per Cavani. La società per ora attende

La riapertura di Timo Werner – tramite il suo entourage – all’Inter rappresentano una doppia buona notizia per la società nerazzurra: da un lato sicuramente la possibilità di acquistare un top player assoluto in attacco, un ragazzo di classe 1996 da più di 100 gol in carriera. Dall’altro – scrive La Gazzetta dello Sport – la situazione legata ad Edinson Cavani che improvvisamente cambia.

Come riporta il quotidiano infatti, il Matador avrebbe ascoltato le proposte dell’Inter ma senza prendere nessun accordo perché – dal suo canto – convinto di non avere alcuna concorrenza di livello. Ora che invece Werner ha fatto sapere di gradire la destinazione Milano, anche se la preferenza resta comunque il Liverpool, Cavani dovrà sbrigarsi e prendere una decizione.



