Xavi-Barcellona, il ds dell’Al Sadd rivela: “Trattative in corso”

Probabilmente sarebbe dovuto arrivare più tardi il momento del ritorno di Xavi al Barcellona nelle vesti di allenatore. La brutta sconfitta rimediata in rimonta in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid ha però rimesso in discussione il futuro di Ernesto Valverde che potrebbe essere esonerato dal club catalano. In attesa di capire cosa sceglierà la dirigenza blaugrana nei suoi confronti, il direttore sportivo dell’Al Sadd, Al Balushi ha rivelato la trattativa tra l’ex centrocampista ed il Barcellona.

Le sue parole ai microfoni della tv qatariota Alkass: “​Ora ci sono negoziati tra Xavi e Barcellona e gli auguriamo il meglio, comunque vada”. L’Inter su tutte, sta cercando di capire cosa succederà nelle prossime ore per avere un’idea più chiara di quello che potrebbe essere il futuro di Arturo Vidal in chiave mercato.

