GdS – Si complica l’affare Young: l’Inter vota Spinazzola

Era davvero ben impostata la trattativa messa in piedi tra l’Inter ed Ashley Young per questa sessione di mercato. Alcune resistenze del Manchester United sull’indennizzo che i nerazzurri avrebbero dovuto corrispondere e l’accelerata assolutamente improvvisa ed inaspettata nelle ultime ore sul fronte dello scambio Politano-Spinazzola, hanno fatto sì che l’operazione con l’esterno 34enne subisse una brusca frenata.

Difatti, secondo La Gazzetta dello Sport, la situazione si sarebbe complicata notevolmente. Nelle prossime ore, l’Inter non affonderà come da programmi il colpo Ashley Young, bensì continuerà i colloqui con la Roma per definire uno scambio che ormai sembra essere a buon punto. Insomma, quello che doveva essere il primo acquisto invernale di Antonio Conte, verosimilmente non arriverà.

