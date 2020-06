Zamorano promuove la coppia cilena: “Sanchez e Vidal? Sarebbe straordinario”

Il mercato dell’Inter sta per entrare nel vivo, sia in entrata che in uscita. I nomi in orbita nerazzurra sono tanti e per il centrocampo è Arturo Vidal uno degli obiettivi primari. Il centrocampista del Barcellona è un pallino del tecnico Antonio Conte che vorrebbe riabbracciarlo dopo l’esperienza alla Juventus.

Ai microfoni di ADN Deportes, “Bam Bam” l’ex giocatore dell’Inter Ivan Zamorano ha parlato del futuro del cileno e del suo connazionale – attualmente in nerazzurro – Alexis Sanchez: “La permanenza all’Inter dipenderà dal Manchester United, anche perché penso che lui sia felice in Italia. Sta tornando ai suoi livelli e l’Inter è contenta di lui. Vidal? Conte lo ha chiesto un po’ di tempo fa, vederli insieme all’Inter sarebbe fantastico. Due cileni in nerazzurro: sarebbero contenti non soltanto i tifosi ma tutti i milioni di miei connazionali”.



