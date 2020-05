Zazzaroni: “Lautaro? Al 99% va al Barcellona. Sanchez torna a casa, Cunha interessante”

Sulle frequenze di Deejay Football Club, insieme al collega Fabio Caressa, Ivan Zazzaroni ha parlato del mercato dell’Inter della prossima estate. Il giornalista e direttore del Corriere dello Sport, insiste sul fatto che Lautaro Martinez non ha alcuna possibilità di restare in maglia nerazzurra la prossima stagione, ma che con certezza diverrà un nuovo calciatore del Barcellona. Per quanto riguarda Alexis Sanchez, secondo il cronista, non verrà riconfermato dalla società nerazzurra.

Infine, oltre agli addi dei due attaccanti che costringeranno l‘Inter ha rivoluzionare necessariamente il reparto, piace tra i nomi fatti in entrata quello di Matheus Cunha, attaccante brasiliano di proprietà dell’Hertha Berlino accostato negli ultimi giorni con molta insistenza al club nerazzurro. Queste le previsioni di Zazzaroni: “Lautaro? 99% va al Barcellona. Sanchez? Per me va a casa, ma ci sono tante variabili. Cunha è molto interessante”.

