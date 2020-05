Zazzaroni: “Lautaro via al 90%. Offerta stellare dell’Inter per Mertens, ma lui preferisce il Chelsea”

Il direttore del Corriere dello Sport e conduttore della trasmissione Deejay Football Club Ivan Zazzaroni, nell’intervento radiofonico di questa mattina insieme al collega Fabio Caressa ha trattato parecchio le ultime notizie in tema di mercato che riguardano l’Inter. Dalla possibilità di far tornare a Milano Joao Cancelo all’interno dell’operazione che porterebbe Lautaro Martinez al Barcellona, rilanciata qualche giorno fa proprio dal suo giornale, fino agli ultimi aggiornamenti sui contatti tra l’Inter e l’entourage di Dries Mertens.

Queste le indiscrezioni lanciate da Zazzaroni: “Mertens sta parlando con l’Inter che ha offerto un biennale da 5 milioni più opzione per il terzo. Ma il suo managere sta parlando anche con Chelsea, PSG e Napoli. Lui è molto innamorato di Napoli, dovesse andar via preferirebbe il Chelsea, ma l’offerta dell’Inter è spaziale. L’Inter vuole 4 attaccanti, perderà al 90% lautaro, Sanchez tornerà al Manchester ed Esposito andrà in prestito. Potrebbe tornare Perisic, c’è molto movimento. Cancelo potrebbe arrivare all’Inter per la partenza di Lautaro”.

