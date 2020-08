GdS – Zhang avvisa Conte: nessuno scontro con Marotta o sarà addio senza mediazione!

Manca oramai un solo giorno all’attesissimo incontro previsto tra Antonio Conte e Steven Zhang. Entrambi esporranno le proprie ragioni, con il tecnico leccese intenzionato a lasciare il mondo nerazzurro dopo appena un anno trascorso sulla panchina interista e il giovane presidente pronto a mettere sul tavolo tutti i temi che potrebbero convincere il tecnico a cambiare idea. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, però, vi sarà un primo importante punto da trattare: la figura di Marotta e della dirigenza in generale.

Il presidente Zhang, nonostante l’enorme stima che nutre nei confronti di Conte, non tollererà alcun dualismo con l’amministratore delegato in caso di permanenza. Piuttosto, nell’appuntamento di domani bisognerà capire se le richieste del tecnico – sia sul mercato che sulla gestione di certe dinamiche di club e personali – vi sarà unità d’intenti. Da questo punto di vista l’ex ct della Nazionale Italiana si aspetta un repentino cambio di marcia, altrimenti confermerà le sensazioni già palesate lo scorso venerdì e lascerà una volta per tutte l’Inter.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<